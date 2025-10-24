Музетти вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене, где сразится с Муте
Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), призовой фонд которого составляет € 2 736 875.
Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 23:20 МСК
60
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
8
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
В матче второго круга Музетти (4) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 60-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.
Встреча Музетти с Этчеверри продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Лоренцо семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Томаса Мартина четыре эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Музетти в Вене станет 36-я ракетка мира из Франции Корентен Муте.
