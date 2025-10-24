Музетти вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене, где сразится с Муте

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), призовой фонд которого составляет € 2 736 875.

В матче второго круга Музетти (4) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 60-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Встреча Музетти с Этчеверри продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Лоренцо семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Томаса Мартина четыре эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Музетти в Вене станет 36-я ракетка мира из Франции Корентен Муте.