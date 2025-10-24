Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 24 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира в Вене

Музетти вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене, где сразится с Муте
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), призовой фонд которого составляет € 2 736 875.

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 23:20 МСК
Томас Мартин Этчеверри
60
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

В матче второго круга Музетти (4) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 60-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Встреча Музетти с Этчеверри продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Лоренцо семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Томаса Мартина четыре эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Музетти в Вене станет 36-я ракетка мира из Франции Корентен Муте.

Сетка турнира ATP-500 в Вене
Календарь турнира ATP-500 в Вене
Материалы по теме
Муте взял у Медведева реванш за Алма-Ату! Последний россиянин выбыл с турнира в Вене
Муте взял у Медведева реванш за Алма-Ату! Последний россиянин выбыл с турнира в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android