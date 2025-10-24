Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 23 октября

Вчера, 23 октября, в столице Австрии Вене продолжился мужской хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители матчей).
Теннис. Турнир ATP-500 в Вена (Австрия). Второй круг. Результаты встреч 23 октября:
Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (8:6), 6:7 (9:11), 6:4;
Даниил Медведев (Россия, 6) — Корентен Муте (Франция) — 6:7 (3:7), 4:6;
Маттео Арнальди (Италия, Q) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 4:6;
Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 4:6, 2:6;
Янник Синнер (Италия, 1) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 7:6 (7:4);
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 3:6, 4:6.