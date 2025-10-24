Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с Линдой Носковой
Поделиться
Российская теннисистка 38-я ракетка мира Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с представительницей Чехии Линдой Носковой (17-я в рейтинге), при счёте — 0:6, 0:1.
Комментарии
- 24 октября 2025
-
05:26
-
01:19
-
00:55
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 23 октября 2025
-
23:51
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:04
-
22:59
-
22:36
-
22:35
-
21:38
-
21:15
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:27
-
20:26
-
20:07
-
19:49
-
19:38
-
19:19
-
19:03
-
18:50
-
18:37
-
18:15
-
18:05
-
17:01
-
16:39
-
16:30
-
16:00