Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с Линдой Носковой

Российская теннисистка 38-я ракетка мира Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с представительницей Чехии Линдой Носковой (17-я в рейтинге), при счёте — 0:6, 0:1.