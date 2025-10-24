Скидки
Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с Линдой Носковой

Комментарии

Российская теннисистка 38-я ракетка мира Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с представительницей Чехии Линдой Носковой (17-я в рейтинге), при счёте — 0:6, 0:1.

Токио (ж). 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 04:40 МСК
Анна Калинская
38
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0 		0
6 		1
         
Линда Носкова
17
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
