Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко — Елена Рыбакина, результат матча 24 октября 2025, счет 0:2, 1/4 финала турнира в Токио

Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко и вышла в полуфинал турнира в Токио
Комментарии

7-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительнице Канады Викторию Мбоко (23-е место в мировом рейтинге) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в японском Токио. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Токио (ж). 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 05:45 МСК
Виктория Мбоко
23
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Соперницы провели на корте 1 час 26 минут. За это время Рыбакина подала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Мбоко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

В полуфинале турнира в Токио Елена Рыбакина встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (17-я в рейтинге).

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с Линдой Носковой
Комментарии
