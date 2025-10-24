Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко и вышла в полуфинал турнира в Токио
7-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительнице Канады Викторию Мбоко (23-е место в мировом рейтинге) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в японском Токио. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Токио (ж). 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 05:45 МСК
23
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Соперницы провели на корте 1 час 26 минут. За это время Рыбакина подала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Мбоко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух возможных.
В полуфинале турнира в Токио Елена Рыбакина встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (17-я в рейтинге).
