Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко и вышла в полуфинал турнира в Токио

7-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительнице Канады Викторию Мбоко (23-е место в мировом рейтинге) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в японском Токио. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Соперницы провели на корте 1 час 26 минут. За это время Рыбакина подала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Мбоко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

В полуфинале турнира в Токио Елена Рыбакина встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (17-я в рейтинге).