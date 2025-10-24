Скидки
Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA, последняя квота — за Еленой Рыбакиной

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025.

Токио (ж). 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 05:45 МСК
Виктория Мбоко
23
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Не выступающая на этой неделе ни на одном турнире Андреева вела заочную гонку за последнюю квоту с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Мирра опередила бы Елену в рейтинге и квалифицировалась на Итоговый в случае, если бы Рыбакиной не удалось выйти в полуфинал хардового турнира WTA-500 в Токио.

В ночь с 23 на 24 октября мск в 1/4 финала турнира Рыбакина обыграла Викторию Мбоко из Канады (6:3, 7:6 (7:4)), вышла в полуфинал и гарантировала себе участие в Итоговом турнире.

Видео: Мирра Андреева, Остапенко, Синнер сыграли шуточный матч в Пекине

Новости. Теннис
