Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA, последняя квота — за Еленой Рыбакиной
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025.
Токио (ж). 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 05:45 МСК
23
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не выступающая на этой неделе ни на одном турнире Андреева вела заочную гонку за последнюю квоту с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Мирра опередила бы Елену в рейтинге и квалифицировалась на Итоговый в случае, если бы Рыбакиной не удалось выйти в полуфинал хардового турнира WTA-500 в Токио.
В ночь с 23 на 24 октября мск в 1/4 финала турнира Рыбакина обыграла Викторию Мбоко из Канады (6:3, 7:6 (7:4)), вышла в полуфинал и гарантировала себе участие в Итоговом турнире.
Видео: Мирра Андреева, Остапенко, Синнер сыграли шуточный матч в Пекине
