24 октября главные новости спорта, теннис, Кубок России, КХЛ, НХЛ, лига Европы, НБА

Мирра Андреева не вышла на Итоговый, 55 очков Гилджес-Александера в НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Российская теннисистка Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA, последняя квота оказалась за представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и действующий обладатель MVP Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 НБА с «Индианой Пэйсерс», набрав суммарно 55 очков, московский «Локомотив» в гостях победил калининградскую «Балтику» в матче КР с тремя отменёнными голами у хозяев. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA, последняя квота — за Еленой Рыбакиной.
  2. MVP НБА Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности.
  3. «Локомотив» в гостях победил «Балтику» в матче КР с тремя отменёнными голами у хозяев.
  4. «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:0 в первом московском дерби сезона КХЛ.
  5. Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с Линдой Носковой.
  6. Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко и вышла в полуфинал турнира в Токио.
  7. Гол и передача Подколзина принесли «Эдмонтону» победу в канадском дерби с «Монреалем».
  8. Ассист Чалова пяткой помог ПАОКу победить «Лилль» в матче Лиги Европы с семью голами.
  9. «Рейнджерс» проиграли «Сан-Хосе» в OT в матче с двумя очками Орлова и двумя хет-триками.
  10. Два паса Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Флориду» с Бобровским.
