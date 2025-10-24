Мирра Андреева не вышла на Итоговый, 55 очков Гилджес-Александера в НБА. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA, последняя квота оказалась за представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и действующий обладатель MVP Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 НБА с «Индианой Пэйсерс», набрав суммарно 55 очков, московский «Локомотив» в гостях победил калининградскую «Балтику» в матче КР с тремя отменёнными голами у хозяев. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA, последняя квота — за Еленой Рыбакиной.
- MVP НБА Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности.
- «Локомотив» в гостях победил «Балтику» в матче КР с тремя отменёнными голами у хозяев.
- «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:0 в первом московском дерби сезона КХЛ.
- Анна Калинская снялась по ходу матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с Линдой Носковой.
- Елена Рыбакина обыграла Викторию Мбоко и вышла в полуфинал турнира в Токио.
- Гол и передача Подколзина принесли «Эдмонтону» победу в канадском дерби с «Монреалем».
- Ассист Чалова пяткой помог ПАОКу победить «Лилль» в матче Лиги Европы с семью голами.
- «Рейнджерс» проиграли «Сан-Хосе» в OT в матче с двумя очками Орлова и двумя хет-триками.
- Два паса Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Флориду» с Бобровским.
