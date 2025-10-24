Мирра Андреева не вышла на Итоговый, 55 очков Гилджес-Александера в НБА. Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева не сыграет на Итоговом турнире WTA, последняя квота оказалась за представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и действующий обладатель MVP Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 НБА с «Индианой Пэйсерс», набрав суммарно 55 очков, московский «Локомотив» в гостях победил калининградскую «Балтику» в матче КР с тремя отменёнными голами у хозяев. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».