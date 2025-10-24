Скидки
Екатерина Александрова — Софья Кенин, результат матча 24 октября, счёт 1:2, 1/4 финала WTA-500 в Токио

Екатерина Александрова проиграла Софье Кенин в 1/4 финала Токио, упустив 4 матчбола
Аудио-версия:
Комментарии

В столице Японии Токио завершился матч 1/4 финала женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (третий посев) и 25-я в рейтинге WTA Софья Кенин из США (10-й посев). Встреча закончилась победой Кенин в трёх партиях — 6:0, 2:6, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Александрова девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Кенин выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.

В третьем сете Александрова лидировала со счётом 5:2 и имела три матчбола на подаче соперницы, а также четвёртый — на своей подаче при счёте 5:3.

В полуфинале турнира в Токио Софья Кенин сыграет с победительницей матча между 13-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии (пятый посев) и 21-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой из Чехии (восьмой посев).

Календарь турнира WTA-500 в Токио
Сетка турнира WTA-500 в Токио
