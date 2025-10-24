Турнир ATP-500 в Базеле: расписание матчей 24 октября

Сегодня, 24 октября, состоятся четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. ATP-500, Базель. 1/4 финала. 24 октября (время — московское):

15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Хауме Мунар (Испания);

16:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада, 9);

19:00. Уго Умбер (Франция) — Райлли Опелка (США, Q);

20:30. Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.