Определились все участницы Итогового чемпионата WTA — 2025

Сегодня, 24 октября, стала известна последняя участница Итогового чемпионата WTA — 2025. На турнире, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), выступят восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами соревнований.
Итоговый чемпионат WTA — 2025, женщины, одиночный разряд:
1. Арина Соболенко,
2. Ига Швёнтек,
3. Кори Гауфф,
4. Аманда Анисимова,
5. Джессика Пегула,
6. Мэдисон Киз
7. Жасмин Паолини,
8. Елена Рыбакина.
Отметим, российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова заняли 9-е и 10-е места в чемпионской гонке WTA. Они квалифицировались на Итоговый чемпионат в качестве запасных.