Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились все участницы Итогового чемпионата WTA — 2025

Определились все участницы Итогового чемпионата WTA — 2025
Комментарии

Сегодня, 24 октября, стала известна последняя участница Итогового чемпионата WTA — 2025. На турнире, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), выступят восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами соревнований.

Итоговый чемпионат WTA — 2025, женщины, одиночный разряд:

1. Арина Соболенко,

2. Ига Швёнтек,

3. Кори Гауфф,

4. Аманда Анисимова,

5. Джессика Пегула,

6. Мэдисон Киз

7. Жасмин Паолини,

8. Елена Рыбакина.

Отметим, российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова заняли 9-е и 10-е места в чемпионской гонке WTA. Они квалифицировались на Итоговый чемпионат в качестве запасных.

Материалы по теме
Рыбакина вышла в полуфинал Токио! И лишила Мирру шансов попасть на Итоговый в одиночке
Рыбакина вышла в полуфинал Токио! И лишила Мирру шансов попасть на Итоговый в одиночке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android