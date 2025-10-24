Определились все участницы Итогового чемпионата WTA — 2025

Сегодня, 24 октября, стала известна последняя участница Итогового чемпионата WTA — 2025. На турнире, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), выступят восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами соревнований.

Итоговый чемпионат WTA — 2025, женщины, одиночный разряд:

1. Арина Соболенко,

2. Ига Швёнтек,

3. Кори Гауфф,

4. Аманда Анисимова,

5. Джессика Пегула,

6. Мэдисон Киз

7. Жасмин Паолини,

8. Елена Рыбакина.

Отметим, российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова заняли 9-е и 10-е места в чемпионской гонке WTA. Они квалифицировались на Итоговый чемпионат в качестве запасных.