Рыбакина — единственная в 2025 году, кто одержал более 10 побед на ТБШ, WTA-1000 и WTA-500

Рыбакина — единственная в 2025 году, кто одержал более 10 побед на ТБШ, WTA-1000 и WTA-500
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала единственной в этом сезоне, кто одержал более 10 побед на турнирах «Большого шлема», WTA-1000 и WTA-500. Об этом сообщает OptaAce.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Токио (Япония) Рыбакина обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко (23-е место в мировом рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:4). В Чемпионской гонке Елена обошла россиянку Мирру Андрееву и квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA. В полуфинале соревнований в Токио казахстанская теннисистка сыграет с Линдой Носковой из Чехии (17-я в мировом рейтинге).

Комментарии
