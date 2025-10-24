Скидки
Впервые с 2003 года 5 игроков квалифицировались на Итоговый турнир WTA более 3 раз подряд

На Итоговый турнир WTA квалифицировались пять теннисисток три и более раз подряд впервые с 2003 года. Об этом сообщает OptaAce. В 2025 году в Эр-Рияде выступят Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Елена Рыбакина.

Турнир в Саудовской Аравии пройдёт с 1 по 8 ноября. Также на соревнованиях выступят Аманда Анисимова, Жасмин Паолини и Мэдисон Киз. Отметим, что российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова заняли 9-е и 10-е места в Чемпионской гонке WTA. Они квалифицировались на Итоговый чемпионат в качестве запасных. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.

