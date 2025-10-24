Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Вене: расписание матчей 24 октября

Сегодня, 24 октября, в австрийской столице продолжится хардовый турнир категории ATP-500. Будут сыграны матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). 1/4 финала. Расписание матчей на 24 октября (время московское):

  • 14:30. Алекс де Минор (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);
  • 16:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Зверев (Германия);
  • 18:30. Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан);
  • 21:15. Корентен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

