«Кто-нибудь, остановите Алькараса». Веснина отреагировала на новый имидж теннисиста

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новую причёску первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, который заметно «освежил» свой блонд.

Фото: Getty Images

«Кто-нибудь, остановите Карлоса Алькараса. Ну или скажите, что от частого окрашивания наступает раннее облысение», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Далее Алькарас выступит на турнире категории «Мастерс» в Париже. Турнир пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Алькарас принял решение отдохнуть на неделе перед соревнованиями. В последний раз испанец выходил на корт на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025, где проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру.