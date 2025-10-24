Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кто-нибудь, остановите Алькараса». Веснина отреагировала на новый имидж теннисиста

«Кто-нибудь, остановите Алькараса». Веснина отреагировала на новый имидж теннисиста
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новую причёску первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, который заметно «освежил» свой блонд.

Фото: Getty Images

«Кто-нибудь, остановите Карлоса Алькараса. Ну или скажите, что от частого окрашивания наступает раннее облысение», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Далее Алькарас выступит на турнире категории «Мастерс» в Париже. Турнир пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Алькарас принял решение отдохнуть на неделе перед соревнованиями. В последний раз испанец выходил на корт на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025, где проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Эксклюзив
Алькарас и Синнер — лучшие теннисисты современности. Но им можно и нужно бросить вызов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android