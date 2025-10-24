Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Токио

Седьмая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над представительницей Канады Викторией Мбоко (23-е место в мировом рейтинге) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в японском Токио. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Это был очень трудный матч. В прошлый раз была такая же борьба. Очень рада, что сегодня мне удалось победить в двух сетах. Во втором сете мы обе были очень близки к победе, подавали очень хорошо. Рада, что смогла немного поднажать на тай-брейке и выиграть в двух сетах. Это был очень тяжёлый, очень упорный матч, но я довольна результатом», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Токио Елена Рыбакина встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (17-я в рейтинге).