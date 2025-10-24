Скидки
Александр Зверев — о 50-й победе в сезоне: горжусь, учитывая, что сезон был не супер

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о 50-й победе в сезоне. Во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) он обыграл итальянца Маттео Арнальди (72-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Вена. 2-й круг
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Маттео Арнальди
72
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Поздравляю с 50-й победой за сезон, Саша, ты доволен результатом?
— Довольно горжусь, да. Учитывая, что сезон был не супер, я всё равно достиг 50 побед, так что скажу, что всё прошло хорошо и сегодня я рад продолжать, — приводит слова Зверева Ubitennis.

За выход в полуфинал соревнований в Вене Александр Зверев поспорит с 28-й ракеткой мира представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, обыграв Арнальди
