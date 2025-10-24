Скидки
«Против сильных игроков он поднимает уровень». Зверев — о предстоящем матче с Грикспором

«Против сильных игроков он поднимает уровень». Зверев — о предстоящем матче с Грикспором
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящей встрече с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Счёт личных встреч теннисистов — 8-2 в пользу Зверева.

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 16:00 МСК
«Что касается моего следующего соперника: он очень хорошо подаёт, играет очень агрессивно. Против сильных игроков он всегда поднимает уровень. Уже много раз побеждал отличных игроков, даже меня, и так далее. А против менее сильных иногда у него бывают трудности: результаты, которые вызывают у тебя удивление и вопросы, что случилось. Но против топовых игроков он показывает очень хороший уровень. Ожидаю очень тяжёлый матч завтра. Мне нравится этот вызов и то, что он представляет», — приводит слова Зверева Ubitennis.

