Ольховский: Андреева провалила концовку сезона — давление сказалось

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о результатах российской теннисистки Мирры Андреевой в концовке сезона.

«Скажу прямо — Мирра провалила концовку сезона. Это не только по игре, но и по психологическому состоянию. На последних турнирах постоянно были срывы, много эмоций. Мирра совершенно потеряла уверенность. Это связано не с игрой, а с комфортным состоянием внутри себя.

Я не знаю, какие у них отношения внутри команды. Со стороны мы можем судить только по выступлениям. Может, у них где-то напряжённость. Может, слишком много давления на Мирру со стороны прессы. От неё очень много ожиданий и было высказано вперёд чуть ли не до того, что пора выиграть турнир «Большого шлема». Давление сказалось», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.