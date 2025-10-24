«Я не политик. Если будет турнир, сыграю там». Зверев — о «Мастерсе» в Саудовской Аравии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о решении провести 10-й турнир серии «Мастерс» в Саудовской Аравии.

«Если нам пообещают, что деньги от 10-го «Мастерса» пойдут на покупку лицензий на турниры и сезон сократится, это было бы здорово для нас, игроков. Если сезон сократится на три-четыре недели и нам не придётся играть до конца ноября или начала декабря, а только до середины ноября, это была бы отличная идея. Если с этими деньгами ничего не сделают и просто добавят один турнир, то будет красивая история, но для топ-10 и топ-20 это не имело бы большого смысла. Надеюсь, мы движемся в правильном направлении.

Что касается Саудовской Аравии, мне понравилось, я получил большое удовольствие, будучи там. Это страна, которая много делает для спорта, и это приятно видеть, но я также хочу, чтобы ATP сделала следующие шаги: возможно, выкупить некоторые из турниров 250-го уровня, которые проходят в конце года, или перестроить их, чтобы сезон был на три-четыре недели короче, а подготовительный период был не всего четыре недели, а, скажем, восемь. Это было бы полезно для всех лучших игроков. Иметь три дополнительных недели предсезонной подготовки было бы фантастически.

Что касается политики, то ситуация не всегда благоприятная, но они пытаются её изменить. Три года назад меня там не было, но в этом году был, и мне показалось, что это новая страна. Я не политик. Если будет турнир серии «Мастерс», сыграю там. Турниры проводятся в Дубае или Дохе уже 30 лет, и не думаю, что с этим были какие-то проблемы. Могу говорить из того, что знаю, а это теннис. ATP должна начать использовать эти деньги, чтобы что-то вернуть игрокам», — приводит слова Зверева Ubitennis.