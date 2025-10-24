Евгений Кафельников предположил, с чем связано ухудшение результатов Мирры Андреевой

Олимпийский чемпион (2000) и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о неудачных результатах россиянки Мирры Андреевой.

«Я же не тренер, чтобы раздавать характеристику выступлений Мирры. Есть много нюансов, которые происходят внутри команды. Мне кажется, там всё не совсем гладко. Не знаю, что сделать, чтобы избежать подобного в будущем. Если хочешь что-то поменять, надо искать смену: тренера, атмосферы. Очень много нюансов. Объективно говоря, внутри команды у Мирры не всё в порядке. Если бы всё было идеально, Андреева бы играла в итоговой восьмёрке», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.