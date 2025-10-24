Скидки
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич — Каролина Мухова, результат матча 24 октября, счет 2:1, турнир WTA-500 в Токио

Бенчич вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Токио, в трёх сетах обыграв Мухову
Комментарии

13-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В четвертьфинале она обыграла чешку Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:5.

Токио (ж). 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 11:10 МСК
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7
6 		5 5
         
Каролина Мухова
21
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча теннисисток продлилась 3 часа 8 минут. За это время Мухова сделала восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бенчич три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале Бенчич сыграет с американкой Софьей Кенин. Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.

