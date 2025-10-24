Бенчич вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Токио, в трёх сетах обыграв Мухову

13-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В четвертьфинале она обыграла чешку Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:5.

Встреча теннисисток продлилась 3 часа 8 минут. За это время Мухова сделала восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бенчич три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале Бенчич сыграет с американкой Софьей Кенин. Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.