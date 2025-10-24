Скидки
Определились все полуфиналистки турнира WTA-500 в Токио

Сегодня, 24 октября, в Токио (Япония) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-500. В его рамках состоялись четвертьфинальные поединки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований, которые определились по итогам игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. Полуфиналы:

  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Софья Кенин (США).
  • Линда Носкова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Ранее своё выступление на турнире завершила россиянка Екатерина Александрова. Соревнования категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.

