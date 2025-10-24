Скидки
«Считаю это хорошей новостью». Синнер — о решении провести «Мастерс» в Саудовской Аравии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о решении провести 10-й турнир серии «Мастерс» в Саудовской Аравии.

«Думаю, впервые добавляется «Мастерс» в эту страну. Судя по опыту, там очень молодое население и рынок может стать очень большим, я вижу это положительно. Посмотрим, что это привнесёт для нас, игроков. Турнир серии «Мастерс» важен для набора очков и для тех, кто только начинает играть на таком уровне. Не знаю точно, когда он будет, но в целом считаю это хорошей новостью», — приводит слова Синнера Ubitennis.

С 2023 года в Джидде проходит молодёжный Итоговый чемпионат ATP, в столице страны Эр-Рияде с прошлого сезона — Итоговый турнир WTA. В 2024-м появился громкий выставочный турнир Six Kings Slam. Синнер дважды стал чемпионом этих соревнований. За победу он получил по $ 6 млн.

Новости. Теннис
