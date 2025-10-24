«Он очень талантлив и опасен». Синнер — о Бублике перед их матчем 1/4 финала в Вене

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с представителем Казахстана Александром Бубликом (16-й в рейтинге) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
|1
|2
|3
|
|
— Твой следующий соперник, Бублик, очень хорош на закрытых кортах. Как оцениваешь матч?
— Он очень талантлив и опасен в помещении. Это будет сложная игра, Александр хорошо подает, но я доволен тем, что снова в четвертьфинале. У него хорошая форма и он очень уверен в себе, — приводит слова Синнера Ubitennis.
Счёт личных встреч Синнера и Бублика — 5-2 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты провели три матча. Итальянец одержал победу в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и четвёртом круге US Open. Бублик оказался сильнее во втором круге соревнований в Галле.
- 24 октября 2025
-
16:59
-
16:43
-
16:38
-
16:18
-
16:01
-
15:59
-
15:25
-
14:50
-
14:24
-
14:20
-
13:10
-
12:39
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:50
-
10:57
-
10:54
-
10:43
-
10:13
-
09:49
-
09:39
-
09:23
-
08:30
-
07:22
-
07:13
-
05:26
-
01:19
-
00:55
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 23 октября 2025
-
23:51
-
23:48
-
23:35