«Он очень талантлив и опасен». Синнер — о Бублике перед их матчем 1/4 финала в Вене

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с представителем Казахстана Александром Бубликом (16-й в рейтинге) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

— Твой следующий соперник, Бублик, очень хорош на закрытых кортах. Как оцениваешь матч?

— Он очень талантлив и опасен в помещении. Это будет сложная игра, Александр хорошо подает, но я доволен тем, что снова в четвертьфинале. У него хорошая форма и он очень уверен в себе, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Счёт личных встреч Синнера и Бублика — 5-2 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты провели три матча. Итальянец одержал победу в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и четвёртом круге US Open. Бублик оказался сильнее во втором круге соревнований в Галле.