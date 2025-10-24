Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 24 октября

Сегодня, 24 октября, в Токио (Япония) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-500. В его рамках состоялись четвертьфинальные поединки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. 1/4 финала. Результаты на 24 октября:

Анна Калинская (Россия) – Линда Носкова (Чехия, 6) — 0:6, 0:1 Rt;

Виктория Мбоко (Канада, 9) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 3:6, 6:7;

Екатерина Александрова (Россия, 3) – Софья Кенин (США, 10) — 0:6, 6:2, 6:7;

Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Каролина Мухова (Чехия, 8) — 3:6, 7:5, 7:5.

Призовой фонд турнира в Токио составляет $ 1 064 510. Его действующей чемпионкой является китаянка Чжэн Циньвэнь.