Янник Синнер: не думаю, что «пятисотники» станут слабее, всё зависит от расписания

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, считает ли он, что турниры категории ATP-500 в будущем останутся конкурентоспособными по сравнению с турнирами «Большого шлема» и «Мастерсами».

— Говорят, что топ-игроки ставят на первое место турниры «Большого шлема», «Мастерсы» и Итоговый турнир, а «пятисотники» могут стать менее конкурентоспособными, если они нужны только ради очков. Что ты думаешь?
— Не знаю. Как всегда говорю, мы, игроки, свободны выбирать — даже говорить «нет» некоторым турнирам. В прошлом году я, например, пропустил несколько соревнований, чтобы подготовиться к другим. Думаю, это станет важной темой для будущего, особенно для топ-игроков. Не думаю, что «пятисотники» станут слабее по определению: всё зависит от расписания и того, как это вписывается в календарь. У каждого своё мнение, у организаторов тоже, — приводит слова Синнера Ubitennis.

