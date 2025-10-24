Хауме Мунар вышел в полуфинал турнира в Базеле после отказа Феликса Оже-Альяссима
Поделиться
42-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) после того, как его соперник Феликс Оже-Альяссим из Канады (12-й в рейтинге) не смог продолжить матч. Мунар выиграл первый сет со счётом 6:3. Далее канадец не снялся.
Базель. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 15:15 МСК
12
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
42
Хауме Мунар
Х. Мунар
Встреча продолжалась 46 минут. В её рамках Мунар четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в финал соревнований в Базеле Хауме Мунар поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
16:59
-
16:43
-
16:38
-
16:18
-
16:01
-
15:59
-
15:25
-
14:50
-
14:24
-
14:20
-
13:10
-
12:39
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:50
-
10:57
-
10:54
-
10:43
-
10:13
-
09:49
-
09:39
-
09:23
-
08:30
-
07:22
-
07:13
-
05:26
-
01:19
-
00:55
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 23 октября 2025
-
23:51
-
23:48
-
23:35