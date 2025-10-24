Хауме Мунар вышел в полуфинал турнира в Базеле после отказа Феликса Оже-Альяссима

42-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) после того, как его соперник Феликс Оже-Альяссим из Канады (12-й в рейтинге) не смог продолжить матч. Мунар выиграл первый сет со счётом 6:3. Далее канадец не снялся.

Встреча продолжалась 46 минут. В её рамках Мунар четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в финал соревнований в Базеле Хауме Мунар поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Жоао Фонсека (Бразилия).