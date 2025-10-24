Алекс де Минор без труда обыграл Берреттини на турнире ATP-500 в Вене

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету итальянца семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале турнира 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.