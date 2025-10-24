Скидки
Алекс де Минор — Маттео Берреттини, результат матча 24 октября 2025, счёт 2:0, турнир ATP-500 в Вене

Алекс де Минор без труда обыграл Берреттини на турнире ATP-500 в Вене
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6.

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 14:40 МСК
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Маттео Берреттини
59
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету итальянца семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале турнира 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

