Александр Зверев без борьбы вышел в полуфинал турнира в Вене после снятия Грикспора
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Его соперник 28-я ракетка мира Таллон Грикспор, представляющий Нидерланды, снялся перед матчем из-за повреждения.
Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 16:45 МСК
28
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия). Ранее в полуфинал турнира вышел австралиец Алекс де Минор.
Действующим чемпионом соревнований в Вене является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале турнира 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.
