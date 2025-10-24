Скидки
Александр Зверев — Таллон Грикспор, результат матча 24 октября 2025, счет 2:0 Rt, полуфинал турнира в Вене

Александр Зверев без борьбы вышел в полуфинал турнира в Вене после снятия Грикспора
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Его соперник 28-я ракетка мира Таллон Грикспор, представляющий Нидерланды, снялся перед матчем из-за повреждения.

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
28
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия). Ранее в полуфинал турнира вышел австралиец Алекс де Минор.

Действующим чемпионом соревнований в Вене является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале турнира 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

