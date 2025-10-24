Скидки
Александр Зверев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обеспечил себе участие на Итоговом чемпионате ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

В текущем сезоне Зверев выиграл один титул — на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Он также доходил до финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Ранее на Итоговый чемпионат квалифицировались три игрока: испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович. Напомним, на финальном турнире года сыграют восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

