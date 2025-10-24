Стефанос Циципас снялся с «Мастерса» в Париже

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. В основной сетке его заменит португалец Нуну Боржеш.

Ранее Стефанос Циципас снялся с турниров в Пекине, Шанхае и Вене. За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Франции Уго Умбера.