Шаповалов снялся в 3-м сете матча 1/4 финала с Фонсекой в Базеле

46-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) после того, как его соперник по 1/4 финала канадец Денис Шаповалов отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 6:3, 4:1 в пользу бразильца.

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Фонсека выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из десяти за матч. Денис Шаповалов сделал в игре шесть эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

За право выйти в финал турнира в Базеле Жоао Фонсека сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром.