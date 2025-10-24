Шаповалов снялся в 3-м сете матча 1/4 финала с Фонсекой в Базеле
46-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) после того, как его соперник по 1/4 финала канадец Денис Шаповалов отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 6:3, 4:1 в пользу бразильца.
Базель. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 16:40 МСК
46
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|1
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Фонсека выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из десяти за матч. Денис Шаповалов сделал в игре шесть эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.
За право выйти в финал турнира в Базеле Жоао Фонсека сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром.
