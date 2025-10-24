Муратоглу — о травме Руне: через два года он скажет: «Это лучшее, что было со мной»

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о травме датчанина Хольгера Руне. На турнире в Стокгольме (Швеция) Руне порвал ахилл и выбыл из тура на длительное время.

«То, что случилось с Хольгером, ужасно. Но, возможно, через два года он оглянется назад и скажет: «Это лучшее, что случалось со мной». Когда что-то ломается, останавливается не только тело, перестаёт функционировать весь твой мир.

Ты смотришь, как другие движутся вперёд, пока сам прикован к постели или к стулу. Я всегда говорил, что именно в самые трудные моменты происходят самые важные перемены.

Хольгер молод, невероятно целеустремлён и одержим теннисом в хорошем смысле. Этот перерыв заставит его сбавить обороты, взглянуть на вещи по-другому, поработать над аспектами своей игры и мышления, которые часто упускаются из виду, когда ты постоянно в туре», — приводит слова Муратоглу Tennis365.