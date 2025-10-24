Скидки
Главная Теннис Новости

Капитан сборной Казахстана Щукин высказался о попадании Рыбакиной на Итоговый турнир WTA

Капитан сборной Казахстана на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин оценил квалификацию Елены Рыбакиной на Итоговый чемпионат WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы рады, что концовка сезона для Лены получается хорошей. Ей удалось выиграть турнир. Сезон получился достаточно сложным. В Токио была непростая сетка, но хорошо, что она набрала такую форму. Такая форма может сыграть и на Итоговом турнире. Мы все рады, что так получилось», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Помимо Рыбакиной, на Итоговый турнир отобрались Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз и Жасмин Паолини.

