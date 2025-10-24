Жена Медведева опубликовала милые семейные фотографии с празднования дня рождения дочери

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open — 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала подборку милых семейных фотографий с Даниилом и дочерьми на личной странице в социальных сетях.

На прошлой неделе их старшей дочери Алисе исполнилось три года, праздник состоялся в Алма-Ате (Казахстан), где Даниил играл на турнире ATP-250 и одержал победу.

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

Медведевы воспитывают двух дочерей. Алисе три года, она родилась в октябре 2022-го. В январе 2025-го стало известно, что жена Медведева Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией. Даниил и Дарья поженились в 2018 году.