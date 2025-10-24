Скидки
Янник Синнер — Александр Бублик, результат матча 24 октября 2025, счёт 2:1, четвертьфинал ATP 500 Вена

Янник Синнер обыграл Александра Бублика в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (16-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 18:35 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Бублика девять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал «пятисотника» в Вене Синнер поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

