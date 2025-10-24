Янник Синнер обыграл Александра Бублика в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (16-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Бублика девять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал «пятисотника» в Вене Синнер поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минором.