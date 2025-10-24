Скидки
Стала известна «Мастерса» в Париже, где сыграют Медведев, Рублёв, Алькарас, Синнер

Прошла жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. В основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).

В первом круге Хачанов сыграет с французом Бенжаменом Бонзи, Медведев — с испанцем Хауме Мунаром, Рублёв будет ждать соперника из квалификации.

Фото: Сетка Парижа

Теннис. «Мастерс» в Париже. Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 8).
  • Тейлор Фриц (США, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 6).
  • Лоренцо Музетти (Италия, 7) — Александр Зверев (Германия, 3).
  • Бен Шелтон (США, 5) — Янник Синнер (Италия, 2).
Сетка "Мастерса" в Париже

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

