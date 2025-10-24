Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Базеле, обыграв Опелку

24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в матче 1/4 финала американца Райлли Опелку (62-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Умбер выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Опелка сделал в игре 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Базеле Умбер сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.