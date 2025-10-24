Скидки
Уго Умбер — Райлли Опелка, результат матча 24 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала АТР-500 в Базеле

Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Базеле, обыграв Опелку
Комментарии

24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в матче 1/4 финала американца Райлли Опелку (62-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

Базель. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Уго Умбер
24
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Райлли Опелка
62
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Умбер выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Опелка сделал в игре 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Базеле Умбер сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

Сетка турнира в Базеле
Календарь турнира в Базеле
