Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Базеле, обыграв Опелку
24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в матче 1/4 финала американца Райлли Опелку (62-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:4.
Базель. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
24
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
62
Райлли Опелка
Р. Опелка
Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Умбер выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Опелка сделал в игре 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира в Базеле Умбер сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
