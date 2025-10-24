Скидки
Теннис

«Очень опасный игрок». Синнер оценил победу над Бубликом в четвертьфинале Вены

«Очень опасный игрок». Синнер оценил победу над Бубликом в четвертьфинале Вены
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Бубликом из Казахстана в четвертьфинале на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 18:35 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Это очень, очень тяжёлый матч. Я очень доволен. Старался отбивать как можно больше мячей. Кажется, что сегодня он подавал отлично. Рад, что у меня были шансы.

В начале первого сета у меня были возможности, но я не смог сразу их реализовать, но доволен, что смог выстоять психологически. Он очень опасный игрок, но я старался играть как можно надёжнее, поэтому очень счастлив», — приводит слова Синнера сайт ATP.

