«Понимала, что матч будет очень трудным». Кенин — о встрече с Александровой

Аудио-версия:
25-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин поделилась эмоциями после матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она встречалась с россиянкой Екатериной Александровой. Встреча завершилась со счётом 6:0, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу американки.

Токио (ж). 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 07:35 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 6 3
6 		2 7 7
         
Софья Кенин
25
США
Софья Кенин
С. Кенин

«Очень, очень тяжёлый матч. У неё был действительно отличный сезон и замечательный год. Я понимала, что матч будет очень трудным, на высоком уровне. Очень счастлива, что смогла выиграть и пробиться дальше. Думаю, психологическая устойчивость помогла мне пройти дальше. Так что довольна.

Конечно, без правильного настроя не смогла бы выиграть этот матч. Я боец, борюсь за каждое очко. И именно это помогло мне сегодня. Очень счастлива. Да, просто очень довольна и ценю поддержку болельщиков на трибунах. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас позже на парных матчах и завтра — на одиночных», – сказала Кенин в интервью на корте после матча.

