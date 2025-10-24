«Понимала, что матч будет очень трудным». Кенин — о встрече с Александровой

25-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин поделилась эмоциями после матча 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором она встречалась с россиянкой Екатериной Александровой. Встреча завершилась со счётом 6:0, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу американки.
|1
|2
|3
|
|6
|6 3
|
|2
|7 7
«Очень, очень тяжёлый матч. У неё был действительно отличный сезон и замечательный год. Я понимала, что матч будет очень трудным, на высоком уровне. Очень счастлива, что смогла выиграть и пробиться дальше. Думаю, психологическая устойчивость помогла мне пройти дальше. Так что довольна.
Конечно, без правильного настроя не смогла бы выиграть этот матч. Я боец, борюсь за каждое очко. И именно это помогло мне сегодня. Очень счастлива. Да, просто очень довольна и ценю поддержку болельщиков на трибунах. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас позже на парных матчах и завтра — на одиночных», – сказала Кенин в интервью на корте после матча.
- 24 октября 2025
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:43
-
20:34
-
20:12
-
19:55
-
19:27
-
19:20
-
19:03
-
18:24
-
18:23
-
17:49
-
16:59
-
16:43
-
16:38
-
16:18
-
16:01
-
15:59
-
15:25
-
14:50
-
14:24
-
14:20
-
13:10
-
12:39
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:50
-
10:57
-
10:54
-
10:43
-
10:13
-
09:49
-
09:39