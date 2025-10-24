Скидки
Синнер — о подаче: это удар, в котором я пока что не так уверен

Синнер — о подаче: это удар, в котором я пока что не так уверен
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о работе над подачей. Сегодня, в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вене (Австрия), Синнер обыграл Александра Бублика — 6:4, 6:4.

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 18:35 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Дело в тренировках, конечно. Иногда я проявляю смелость, пытаюсь оценить ситуацию, подавать медленнее… Но стараюсь изменить ситуацию. Сегодня подавал очень хорошо. Конечно, это удар, в котором я пока что не так уверен, мне кажется, что всё меняется с каждым днём. Очень доволен, стараемся продолжать в том же духе и атаковать», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

