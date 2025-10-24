Каспер Рууд снялся после первого сета матча 1/4 финала с Давидович-Фокиной в Базеле

11-я ракетка мира норвежский тенниист Каспер Рууд не смог завершить четвертьфинальный матч турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18-й номер рейтинга), отказавшись от продолжения борьбы после первого сета, который завершился со счётом 7:6 (7:1) в пользу испанца.

Теннисисты провели на корте 57 минут. За время матча Давидович-Фокина выполнил две подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибоки, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из семи, заработанных за матч. Каспер Рууд сделал в игре два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал за игру ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Базеле Алехандро Давидович-Фокина сыграет с французским теннисистом Уго Умбером.