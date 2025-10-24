Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Базеле

24 октября в Базеле (Швейцария) прошёл пятый игровой день турнира категории АТР-500. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Базеле (Швейцария). 1/2 финала:

Жоао Фонсека (Бразилия) – Хауме Мунар (Испания);

Уго Умбер (Франция) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи-Перрикар. В решающем матче прошлогоднего турнира он оказался сильнее представителя США Бена Шелтона со счётом 6:4, 7:6 (7:4).