Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Базеле

Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Базеле
24 октября в Базеле (Швейцария) прошёл пятый игровой день турнира категории АТР-500. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Базеле (Швейцария). 1/2 финала:

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи-Перрикар. В решающем матче прошлогоднего турнира он оказался сильнее представителя США Бена Шелтона со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

