Елена Рыбакина записала видеообращение после квалификации на Итоговый турнир WTA — 2025

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об отборе на Итоговый турнир WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Всем привет, это Елена Рыбакина. Я только что квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Приходите нас поддержать. С нетерпением жду, когда сыграю там», — сказала Рыбакина в ролике для WTA.

Елена Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

