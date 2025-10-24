Три из четырёх четвертьфиналов на турнире ATP-500 в Базеле завершились снятиями

Только один четвертьфинальный матч на турнире категории ATP-500 в швейцарском Базеле завершился в борьбе. Три из четырёх встречи закончились снятиями теннисистов.

Канадец Феликс Оже-Альяссим снялся после первого сета в матче с испанцем Хауме Мунаром (3:6), канадец Денис Шаповалов отказался от борьбы в концовке третьего сета в поединке с бразильцем Жоао Фонсекой (6:3, 3:6, 1:4). Норвежец Каспер Рууд также снялся после первого сета — в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (6:7).

Доигран был только матч между французом Уго Умбером и американцем Райлли Опелкой. Умбер победил со счётом 7:6 (7:0), 6:4