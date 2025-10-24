Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 24 октября

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 24 октября
Комментарии

Сегодня, 24 октября, продолжился турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Состоялись матчи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Второй круг. Результаты 24 октября:

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6 (отказ Оже-Альяссима);
  • Жоао Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада, 9) — 3:6, 6:3, 4:1 (отказ Шаповалова);
  • Уго Умбер (Франция) — Райлли Опелка (США, Q) — 7:6 (7:0), 6:4;
  • Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8) — 6:7 (1:7) (отказ Рууда).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.

Сетка турнира в Базеле
Календарь турнира в Базеле
Материалы по теме
«Мастерс» в Париже сменил прописку. Турнир пройдёт на крупнейшей арене Европы — там улётно
Видео
«Мастерс» в Париже сменил прописку. Турнир пройдёт на крупнейшей арене Европы — там улётно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android