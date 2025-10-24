Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 24 октября

Сегодня, 24 октября, продолжился турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Состоялись матчи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Второй круг. Результаты 24 октября:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6 (отказ Оже-Альяссима);

Жоао Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада, 9) — 3:6, 6:3, 4:1 (отказ Шаповалова);

Уго Умбер (Франция) — Райлли Опелка (США, Q) — 7:6 (7:0), 6:4;

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8) — 6:7 (1:7) (отказ Рууда).

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.