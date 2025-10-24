Скидки
Корентен Муте — Лоренцо Музетти, результат матча 24 октября 2025, счёт 0:2, четвертьфинал ATP 500 Вена

Лоренцо Музетти обыграл Корентена Муте и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он одержал победу над французом Корентеном Муте (36-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 21:20 МСК
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Муте один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал «пятисотника» в австрийской столице Лоренцо Музетти поборется с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

