Лоренцо Музетти обыграл Корентена Муте и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене
Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он одержал победу над французом Корентеном Муте (36-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Вена. 1/4 финала
24 октября 2025, пятница. 21:20 МСК
36
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
8
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Муте один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в финал «пятисотника» в австрийской столице Лоренцо Музетти поборется с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.
