Лоренцо Музетти обыграл Корентена Муте и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он одержал победу над французом Корентеном Муте (36-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Муте один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал «пятисотника» в австрийской столице Лоренцо Музетти поборется с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.