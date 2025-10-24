Скидки
Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 25 октября

В субботу, 25 октября, в Токио (Япония) пройдёт шестой игровой день турнира категории WTA-500. В его рамках состоятся полуфинальные поединки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. 1/2 финала. Расписание на 25 октября (время – мск):

  • 6:00. Линда Носкова (Чехия, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
  • 7:30. Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Софья Кенин (США, 10).

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Софью Кенин со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Призовой фонд турнира в Токио составляет $ 1 064 510.

