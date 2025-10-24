Скидки
Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Вене

Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Вене
Комментарии

В пятницу, 24 октября, в Вене (Австрия) прошёл очередной игровой день турнира категории АТР-500. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами полуфиналистов соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Вене (Австрия). 1/2 финала:

  • Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).

Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году из-за травмы. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

