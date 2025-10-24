Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 24 октября

Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 24 октября
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в австрийской столице продолжился хардовый турнир категории ATP-500. Были сыграны матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). 1/4 финала. Результаты матчей 24 октября:

  • Алекс де Минор (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:1, 7:6;
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Зверев (Германия) — неявка Грикспора;
  • Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4;
  • Корентен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия) — 3:6, 4:6;

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Материалы по теме
Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android