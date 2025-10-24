Турнир ATP-500 в Вене: результаты матчей 24 октября

Сегодня, 24 октября, в австрийской столице продолжился хардовый турнир категории ATP-500. Были сыграны матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вене (Австрия). 1/4 финала. Результаты матчей 24 октября:

Алекс де Минор (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:1, 7:6;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Зверев (Германия) — неявка Грикспора;

Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4;

Корентен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия) — 3:6, 4:6;

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.