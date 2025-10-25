Серена Уильямс получила премию принцессы Астурийской — 2025

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс на торжественной церемонии получила премию принцессы Астурийской — 2025 в области спорта.

Мероприятие прошло в Овьедо (Испания). На церемонии присутствовали члены королевской семьи Испании, в том числе король Филипп VI.

Решение о присуждении награды приняло жюри во главе с семикратной паралимпийской чемпионкой по плаванию Терезой Пералес. О присуждении Уильямс награды стало известно ещё весной.

Премия принцессы Астурийской присуждается за заслуги в разных областях жизни. Ранее награду уже получали легкоатлеты Елена Исинбаева и Себастьян Коу, горнолыжница Линдси Вонн, гонщик Михаэль Шумахер, сборная Бразилии по футболу и теннисист Рафаэль Надаль.